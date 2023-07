IMD debutta su EGM. Aliberti: quotazione sostiene M&A e rafforzamento management

International Medical Devices

(Teleborsa) -(IMD) è, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo opera nel, in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le tre società operative (Technix, IMD Generators e Intermedical), è attivo da oltre 40 anni in campo medicale, offrendo soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in termini di diagnostica per immagini.International Medical Devices rappresenta la, portando a 194 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.In fase di collocamento , ha5,42 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 5,97 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 15% e ladi mercato all'IPO è pari a 36,2 milioni di euro."La quotazione su EGM rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita che ci permetterà sia di, attraverso operazioni di M&A, che il rafforzamento delle nostre capacità produttive e manageriali - ha commentato- Il nostro core business è orientato al continuo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel campo medico volte alla produzione di dispositivi mirate alla preservazione della salute"."Il nostro obiettivo, infatti, è quello di creare valore in termini di affidabilità e qualità, posizionandoci comeche abbiamo sviluppato in oltre 40 anni di attività - ha aggiunto - Fiduciosi di proseguire nel nostro percorso con entusiasmo, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, consapevoli di raggiungere sfide sempre più ambiziose".