Imec, investimenti per 1,5 miliardi di euro da UE e Belgio per sviluppo chip

(Teleborsa) -investirannonella società belga di tecnologia dei chip, che utilizzerà l'investimento per espandere e modernizzare la sua "", una struttura molto grande in cui i wafer di silicio vengono trasformati in chip."Vogliamo fare dell'Europa un leader globale nella ricerca, progettazione, collaudo e produzione di semiconduttori - ha affermato la presidente della Commissione europea- Ilentrerà formalmente in vigore solo questo autunno, ma sta già generando uno slancio straordinario"."Da quando abbiamo proposto l'European Chips Act nel febbraio dello scorso anno, sono stati- ha spiegato - ad esempio, 12 miliardi di euro per un impianto di packaging e test di semiconduttori in Polonia, 30 miliardi di euro per due fabbriche uniche nel loro genere a Magdeburgo, in Germania. Ma vediamo anche investimenti a Dublino, Catania, Grenoble e Dresda".