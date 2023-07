Incontro Zelensky-Erdogan a Istanbul. Mosca: lo seguiremo "molto attentamente"

(Teleborsa) - Il presidente ucrainoè attesa oggi acon una delegazione del governo di Kiev su invito del presidente turco. La notizia è arrivata dalla tv di Stato turca Trt che ha specificato che al centro dei colloqui nel pomeriggio tra i due presidenti ci saranno lae l'accordo trovato lo scorso anno – in scadenza il 17 luglio – che che ha permesso le esportazioni didai porti ucraini. Gli incontri sono stati fissati alle ore 21 (le 20 in Italia) a cui seguirà una conferenza stampa congiunta tra Erdogan e Zelensky.Il portavoce del Cremlino– citato dall'agenzia Interfax – ha dichiarato che la Russia seguirà "molto attentamente" l'incontro e non ha escluso un incontro di persona con Erdogan del presidente russo. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.Nel frattempo il presidente Zelensky ha dichiarato che la consegna diall'Ucraina "dipende esclusivamente" da una decisione di Washington. "Senza armi a lungo raggio è difficile non solo svolgere missioni offensive ma anche, a dire il vero, operazioni difensive", ha aggiunto Zelensky durante la sua visita a Praga. "Ne stiamo discutendo con gli, al momento dipende da loro", ha precisato.