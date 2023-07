Lagarde: BCE non starà a guardare se margini e salari aumentano in modo simultaneo

(Teleborsa) - Undi inflazione" e "di fronte a tali rischi". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), in una intervista a La Provence. I commenti della numero uno dell'istituzione di Francoforte precedono la riunione del 27 luglio, quando quasi sicuramente ci sarà un altro aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, con meno certezza su cosa accadrà nel meeting di settembre."Il recente periodo di elevata inflazione non è stato accompagnato da una riduzione dei, che, in particolare quando la domanda di beni e servizi ha superato l'offerta - ha spiegato Lagarde - Allo stesso tempo, anche i salari sono aumentati più del previsto. Nel contesto attuale, è importante sapere se le imprese ridurranno un po' i loro margini per soddisfare le aspettative dei loro dipendenti di salari più elevati e per ripristinare parte del loro potere d'acquisto, che è ciò che è normalmente accaduto durante i precedenti episodi di alta inflazione, o se assisteremo a un duplice aumento: dei margini e dei salari".Parlando dell', la presidente della BCE ha osservato che "ha iniziato a diminuire, passando da due cifre all'inizio dell'autunno del 2022 alla metà di oggi, al 5,5% per l'intera area dell'euro a giugno. Ciò è dovuto in particolare al calo dei prezzi delle materie prime e dell'energia, e penso anche all'impatto iniziale delle nostre decisioni di politica monetaria sui prezzi. Anche i prezzi dei prodotti alimentari stanno aumentando a un ritmo più lento. Ma l'inflazione è ancora superiore al nostro obiettivo a medio termine del 2% e, secondo le proiezioni del nostro staff, è destinata a rimanere tale nel 2024 e nel 2025.".La"è stata piatta negli ultimi due trimestri, con una crescita leggermente negativa nel quarto trimestre del 2022 (-0,1%) e una crescita nulla nel primo trimestre del 2023 - ha affermato - Stimiamo una crescita dell'area dell'euro intorno allo 0,9% nel 2023, ma dovremmo vedere un".