Mercati asiatici in ribasso, scende Samsung Electronics con crollo profitti

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla debolezza di Wall Street a causa dei dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti più forti del previsto, che lasciano spazio a ulteriori aumenti dei tassi di interesse dalla Federal Reserve. Nel frattempo, il segretario al Tesoro degli Stati Unitiha iniziato unaincentrata sull'allentamento delle tensioni tra le due maggiori economie mondiali.Sul, le spese delle famiglie giapponesi sono risultate in calo oltre le attese a maggio, mentre il leading indicator è stato in crescita nello stesso mese.Sul fronte societario,ha annunciato un probabile calo del 96% dell'utile operativo del secondo trimestre, in gran parte in linea con le previsioni, poiché un eccesso di chip nel settore provoca grandi perdite nel business chiave del gigante tecnologico asiatico. Secondo indiscrezioni , le autorità cinesi annunceranno una multa di almeno 8 miliardi di yuan (circa 1,1 miliardi) a, la divisione finanziaria di Alibaba, mettendo fine a una revisione durata anni., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dell'1,17%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,34%. Poco sotto la paritàIn frazionale calo(-0,31%); con analoga direzione, in ribasso(-1,21%). Poco sotto la parità(-0,39%); con analoga direzione, pesante la Borsa di(-1,58%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,25%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,44%, mentre il rendimento per ilè pari 2,68%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)01:50: Partite correnti (preced. 1.895,1 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -4,6%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,7%).