Mercati europei cauti, focus sui dati del lavoro USA

(Teleborsa) -, che recuperano dopo un avvio negativo in scia al tonfo di ieri. Oggi il focus è sulla variazione degli occupati statunitensi per il mese di giugno, diffusa dal Dipartimento del Lavoro. Ieri la stima ADP degli occupati non agricoli privati di giugno ha sorpreso al rialzo , con una variazione di 497 mila unità dopo le 267 mila di maggio.Sul, la produzione industriale della Germania ha registrato una lieve correzione a maggio (sotto le attese di consenso), il saldo delle partite correnti francese ha mostrato un deficit in calo oltre le attese, e le vendite al dettaglio italiane hanno segnalato un aumento congiunturale in valore e in volume a maggio.Per quanto riguarda la politica monetaria,, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che un aumento simultaneo di margini e salari "alimenterebbe i rischi di inflazione" e "non staremmo a guardare di fronte a tali rischi". Il vicepresidente ha detto che "l'inflazione dei servizi, e il costo del lavoro in particolare, devono essere attentamente monitorati, in quanto sono ora un importante motore dell'inflazione complessiva".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.917,8 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,99 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +167 punti base, con ilche si posiziona al 4,31%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,46%, tentenna, che cede lo 0,21%, e composta, che cresce di un modesto +0,52%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,56%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.690 punti. Poco sopra la parità il(+0,55%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,16%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,95%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.di Milano,(+2,13%),(+1,92%),(+1,90%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,03%. Deludente, che scende dello 0,96%.