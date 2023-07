Mercati europei positivi. Milano in pole

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l', con gli occhi degli investitori concentrati sulle banche centrali sempre più falco. L'economia americana ha creato meno posti di lavoro, nel mese di giugno, di quanto si attendessero gli analisti, ma non ha convinto gli investitori che la pausa della Fed proseguirà a luglio. In una intervista diffusa oggi la presidente BCE Christine Lagarde ha ribadito che il lavoro della politica monetaria per far calare l'inflazione non e' finito, confermnado quindi l'orientamento ad alzare ancora i tassi al Consiglio direttivo di fine luglio.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. L', in aumento (+1%), raggiunge 1.930,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,67%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,28%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,99%, a 27.778 punti, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.818 punti.di Milano, troviamo(+4,70%),(+3,75%),(+3,01%) e(+2,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.di Milano,(+5,86%),(+4,62%),(+3,23%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,57%.