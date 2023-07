Morellato, fatturato sale a 780 milioni di euro con acquisizione Christ

(Teleborsa) -, gruppo italiano di gioielleria e orologeria, ha chiuso il bilancio consolidato 2022 (terminato fiscalmente al 23/02/23) con undi 392,5 milioni di euro, in crescita del 17% a perimetro comparabile (senza considerare l'impatto dell'acquisizione di Christ Group). Il fatturato proforma è di 780 milioni di euro. L'è pari a 95,5 milioni di euro, pari al 24,3% del fatturato. Lasi è assestata a 204,6 milioni di euro, mentre glisono stati pari a 251 milioni di euro (per sviluppo organico e per nuove acquisizioni Christ e Pierre Roux).Tutti i mercati hanno registrato crescite a doppia cifra rispetto all'anno precedente. Grazie all'acquisizione Christ Group, la quota realizzata all'sale al 71%. Per quanto riguarda la tipologia prodotto, continua la crescita di quota del(in particolare in oro e oro con pietre preziose) che rappresenta ora il 62% del totale. Sul piano occupazionale, il gruppo impiega oggi oltre 4.400nel mondo (1.565 in Italia."L'esercizio 2022/23 è stato un anno importante per il gruppo, in cui abbiamo raggiunto risultati eccezionali - ha commentato il- Grazie alla crescita in tutti i mercati e all'acquisizione del gruppo tedesco Christ, arriveremo a un raddoppio del fatturato con obiettivi di ulteriore crescita per i prossimi anni. L'espansione del retail diretto non rappresenta solo una crescita in termini di dimensioni. Sono fiero da imprenditore italiano di portare avanti ancora una volta, la nostra cultura manifatturiera, la bellissima creatività della gioielleria italiana ed il nostro progetto industriale oltre confine".