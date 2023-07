Prysmian in rialzo, anche Citigroup alza target price

Prysmian

FTSE MIB

gruppo specializzato nella produzione di cavi

(Teleborsa) - Si muove in rialzo a Piazza Affari il titoloche mostra guadagno dello 0,80%.La società, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha incassato una promozione dagli analisti dopo quella della vigilia da parte di JPMorgan . Oggi si tratta degli esperti di Citigroup che hanno incrementato il target price a 44 euro per azione, confermando il giudizio "buy",La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,81 Euro. Primo supporto visto a 36,21. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,82.