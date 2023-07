Safilo, si dimette CFO. Già individuato successore

Safilo

(Teleborsa) -e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 28 agosto 2023, per intraprendere una nuova esperienza professionale.Graehsler, sulla base delle informazioni a disposizione della società, è titolare di n. 100.000 azioni ordinarie Safilo Group e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalle cariche nelle società del Gruppo Safilo.La Società, tenuto conto delle linee guida elaborate e discusse dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla successione del top management, ha già individuato un successore, il cui nominativo sarà comunicato non appena approvato dal Consiglio di Amministrazione.