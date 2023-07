Seduta cauta per l'azionario europeo, in attesa dei dati lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Oggi il focus è sulla variazione degli occupati statunitensi per il mese di giugno che sarà comunicata alle 14:30 dal Dipartimento del Lavoro. Ieri la stima ADP degli occupati non agricoli privati di giugno ha sorpreso al rialzo , con una variazione di 497 mila unità dopo le 267 mila di maggio.Sul, la produzione industriale della Germania ha registrato una lieve correzione a maggio (sotto le attese di consenso), il saldo delle partite correnti francese ha mostrato un deficit in calo oltre le attese, e le vendite al dettaglio italiane hanno segnalato un aumento congiunturale in valore e in volume a maggio.Per quanto riguarda la politica monetaria,, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha affermato che un"alimenterebbe i rischi di inflazione" e "non staremmo a guardare di fronte a tali rischi".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Sostanzialmente stabile il, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 71,98 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +167 punti base, con ilche si attesta al 4,30%.poco mosso, che mostra un -0,17%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,47%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.480 punti. Pressoché invariato il(+0,07%); poco sotto la parità il(-0,2%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,83%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,25%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,07%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,05%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,19%),(+1,85%),(+1,40%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,20%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.