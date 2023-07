Seduta negativa per la Borsa di New York, focus su mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che gli2023, indicando che il mercato del lavoro rimane forte nonostante i crescenti rischi di recessione per l'aumento dei tassi di interesse. In particolare, i posti di lavoro privati sono aumentati di 497.000 unità il mese scorso, secondo il rapporto ADP, ben sopra le 228.000 unità attese dagli analisti. Gli investitori attendono ora ilInoltre, idi giugno hanno indicato che "quasi tutti" i partecipanti erano favorevoli ad una breve pausa per meglio valutare l'impatto dei precedenti aumenti dei tassi sull'economia, mentre "alcuni" avrebbero preferito un aumento di 25pb. Per quanto riguarda le opinioni sul sentiero dei tassi, come dichiarato recentemente dal presidente Powell, la maggioranza ritiene che sianoe che l'approccio dipenderà ancora una volta dai dati.Guardando ai, ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 33.922 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.412 punti. Negativo il(-0,75%); come pure, variazioni negative per l'(-0,79%).Andamento negativo negli States su tutti idell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,45%),(-1,65%) e(-1,21%).L'evento principale di questa settimana per i dati economici incombe: il rapporto sulle buste paga di giugno del Dipartimento del Lavoro, in uscita venerdì mattina. Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono un aumento di 240.000 posizioni, un calo rispetto al guadagno di maggio di 339.000 posti di lavoro.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,64%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.(+1,42%),(+1,12%),(+0,92%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,52%.In apnea, che arretra del 5,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,45%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,38%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 339K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.