Thyssenkrupp Nucera, debutto positivo sulla Borsa di Francoforte

Thyssenkrupp Nucera

Thyssenkrupp

De Nora

(Teleborsa) -per, joint venture tra il colosso tedescoe la società italiana. Il titolo dell'azienda per le tecnologie a idrogeno ha avviato gli scambi a 20,20 euro, per poi rafforzarsi fino a 21,20 euro, al di sopra del prezzo di collocamento di 20 euro.Nel contesto dell'IPO, sono state collocate 30.262.250(comprese le azioni in over-allotment), con il prezzo finale che implica unadi mercato pari a 2,53 miliardi di euro.