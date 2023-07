USA, disoccupazione in calo a giugno. Occhi sulla Fed

(Teleborsa) - L'economia americana ha creato 209mila posti di lavoro, nel mese di giugno, meno di quanto di attendessero gli analisti, indebolendo così le aspettative di nuovi rialzi da parte della Federal Reserve.Secondo quanto rilevato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics, la crescita dei posti di lavoro è stata di 306.000 unità nel mese di maggio. Le attese degli analisti erano per un aumento di 240.000 unità.Sempre a giugno, ilha segnato una flessione al 3,6% dal 3,7% di maggio. Il dato è in linea con il consensus.