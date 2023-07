Wall Street cauta dopo Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - L'economia americana ha creato meno posti di lavoro, nel mese di giugno, di quanto si attendessero gli analisti, indebolendo così le aspettative di nuovi rialzi da parte della Federal Reserve.Secondo quanto rilevato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics, la crescita dei posti di lavoro è stata di 209.000 unità contro le 306.000 unità di maggio. Le attese degli analisti erano per un aumento di 240.000 unità. Laè scesa al 3,6%Alla luce del report sul mercato del lavoro americano e, con gli occhi rivolti alla Federal Reserve, la borsa di Wall Street avvia gli scambi con cautela nell'ultima seduta della settimana.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.881 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.409 punti. Senza direzione il(-0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,08%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un -2,3%.è stabile, riportando un moderato -2,2%.Al top tra i, si posizionano(+1,42%),(+1,12%),(+0,92%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,52%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,78 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,45%.Sensibili perdite per, in calo del 4,38%.