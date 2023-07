Algebris, Green Transition Fund supera 260 milioni di euro di raccolta

(Teleborsa) -, primo veicolo di private equity di Algebris Investments focalizzato sulla transizione energetica, ha chiuso un ulteriore round di raccolta con 70 milioni di euro, per più dida importanti investitori istituzionali italiani ed esteri.Il fondo ha un, che Algebris confida di superare continuando la raccolta nei prossimi mesi, si legge in una nota. Dopo il primo closing lo scorso luglio, ha perfezionato il suo primo investimento in Omnisyst, fornitore italiano di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti industriali."Il successo dei round di raccolta e la qualità dei nostri investitori confermano l'di capitale che vogliamo perseguire - ha commentatodel fondo - Siamo fermamente convinti dell'opportunità di poter creare valore per i nostri investitori, per le imprese e gli imprenditori attraverso una gestione attiva delle opportunità legate a nuove tecnologie, di evoluzione dell’approccio al mercato e delle variabili ESG".