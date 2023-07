Borse europee in leggero rialzo. A Piazza Affari spicca Fineco

Fineco

(Teleborsa) -, in un clima segnato da una crescente incertezza sulle prospettive dell'economia globale dopo i dati deboli sull'inflazione cinese . Sempre sul fronte macroeconomico, a luglio è peggiorato il, risultando anche inferiore alle attese degli analisti.Nel weekend sono arrivate diverse dichiarazioni dai banchieri centrali dell'aera euro.(Francia) ha dichiarato che la fase di rialzo è vicina agli obiettivi ma che poi bisogna attendersi una fase di stabilità e non una rapida inversione;(Portogallo) ha detto che l'inflazione sarà ben al di sotto del 3% entro la fine di quest'anno;(Grecia) ha commentato che rialzi dei tassi dopo settembre sarebbero sorprendenti.Sonoa Piazza Affari, dove spicca il rialzo didopo che gli analisti dihanno confermato il giudizio "overweight" e posto il titolo nella categoria "positive catalyst watch" in vista dei risultati semestrali.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,096. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,85%.Aumenta di poco lo, che si porta a +167 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,32%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%,è stabile, riportando un moderato +0,12%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.831 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.873 punti. Pressoché invariato il(+0,18%); in lieve ribasso il(-0,22%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,02%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%. Composta, che cresce di un modesto +0,92%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.di Milano,(+2,69%),(+2,21%),(+1,90%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%. Tentenna, che cede lo 0,89%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.