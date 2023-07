Borse europee positive. Focus su banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Gli occhi degli investitori restano puntati sulle banche centrali orientate a proseguire con una strategia aggressiva. A tal proposito gli investitori restano in attesa dei dati chiave negli USA, i prezzi al consumo, per capire le prossime mosse della Federal Reserve, dopo i numeri deludenti sull'inflazione cinese.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,099. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.922,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,15%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.872 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 29.916 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,27% dopo che gli analisti di JPMorgan hanno confermato il giudizio "overweight" e posto il titolo nella categoria "positive catalyst watch" in vista dei risultati semestrali.In luce, con un ampio progresso del 2,52%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,11%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,89% grazie ad un upgrade.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,45%),(+3,31%),(+3,22%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.