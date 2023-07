BT, il CEO Philip Jansen lascerà nei prossimi 12 mesi

BT Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società di telecomunicazioni britannica, ha annunciato cheha informato il board chedal suo ruolo. In preparazione a ciò, il comitato per le nomine ha iniziato un processo formale di successione.Il processo di successione per sostituire Jansen è "qualcosa per cui il consiglio era ben preparato", si legge in una nota, e la società spera di poter"Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi quattro anni e mezzo e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto fino ad oggi - ha detto Philip Jansen - Stiamo investendo molto nel futuro di BT e del Regno Unito. Stiamo costruendo come una furia, ora abbiamo superato oltre 11 milioni di case con fibra, abbiamo il servizio 5G nel 68% del paese e il nostro servizio clienti è molto migliorato. Questo sta creando un BT Group molto più forte che sta iniziando a guidare la crescita sia per gli investitori che per il Regno Unito. Maal mio successore".