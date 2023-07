CIP, primo closing a 5,6 miliardi per mega fondo su energie rinnovabili

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi dedicati al mondo negli investimenti in energie rinnovabili greenfield e uno dei leader globali nell'eolico offshore, ha raggiuntodi capitale ricevuti, mettendolo sulla buona strada per raggiungere il target di 12 miliardi di euro e diventare il più grande fondo al mondo dedicato alle energie rinnovabili greenfield (ossia su aree in cui in precedenza non vi erano impianti).CIP ha spiegato che undell'Europa continentale, dei paesi nordici, del Regno Unito, del Nord America e della regione Asia-Pacifico ha partecipato al primo closing di CI V."Il raggiungimento di quasi 6 miliardi di euro al primo closing è una testimonianza dell'importanza del fondo e della fiducia riposta nel nostro- afferma Jakob Baruel Poulsen, Managing Partner di CIP - Con il suo focus greenfield e un portafoglio ampio e diversificato, CI V ha il potenziale per contribuire in modo significativo e accelerare la transizione energetica su scala globale, generando al contempo forti ritorni per i nostri investitori".Sulla base dell'attuale portafoglio, CI V mira aduna stima di, sufficiente per alimentare più di 10 milioni di famiglie medie con energia rinnovabile, che corrisponde a una riduzione annuale di CO2 di 15 milioni di tonnellate