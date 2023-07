Eventi e scadenze: settimana del 10 luglio 2023

Lunedì 10/07/2023

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra il Vice Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La più grande conferenza e fiera globale dell'industria internazionale del GNL, giunta alla 20a edizione, si svolge a Vancouver. Piattaforma unica per l'industria globale del GNL e le principali parti interessate per discutere, dibattere e mostrare gli ultimi sviluppi e le opportunità del settore- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- I ministri dell'UE discuteranno sulle priorità della presidenza spagnola, sul bilancio a lungo termine dell'UE e sul dialogo annuale del Consiglio sullo Stato di diritto- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente10:00 -- Permessi di costruire - I Trimestre 202311:00 -- La presentazione del report realizzato in collaborazione con il Forum nazionale del terzo settore si svolge al centro congressi Roma Eventi. tra gli interventi, Marco Iezzi (unità di missione PNRR presso la presidenza del consiglio) e Paolo Onelli (direttore generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali)11:00 -- Roma - Basilica Santi Pietro e Paolo - Il Presidente Mattarella sarà alle esequie dell'on. Arnaldo Forlani11:00 -- All'evento, che si terrà presso l'hub DHL Express Italy di Malpensa, DHL Express Italy e SEA Milan Airports presenteranno le strategie per la sostenibilità del cargo aereo a Malpensa.Interverranno il ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'AD DHL Express Italy Nazzarena Franco e l'AD di SEA Milan Airports Armando Brunini15:00 -- Primo appuntamento dei Life Talks, tre incontri dedicati a Energia, Acqua e Ambiente. Il primo, che si terrà presso l'Università di Scienze Gastronomiche (CN), sarà dedicato alla risorsa Acqua. Ci saranno esperti del settore, ricercatori, scienziati e key opinion leader. Parteciperà, tra gli altri, Renato Mazzoncini, AD del Gruppo A2A15:00 -- Evento Assogestioni - FIN-GOV (Università Cattolica). Presentazione dello studio del Centro di ricerche finanziarie sulla corporate governance dell'Università Cattolica del S.Cuore "Così non fan tutte. An analysis of Italian companies moving abroad" sul trasferimento di sede all'estero delle società italiane. Tra gli interventi, i DG di Assogestioni e Assonime, il Direttore Centro FIN-GOV UniCatt, il Presidente di Illimity bank e il Sottosegretario di Stato, Federico Freni L'evento si svolge all'Ara Pacis17:20 -- Riga (Lettonia) – Palazzo del Governo - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro della Repubblica di Lettonia, Arturs Krisjanis Karins19:15 -- Base militare di Camp Adazi (Lettonia) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il personale italiano schierato nell’ambito della missione NATO- Comunicazione medio-lungo- Pubblica l'outlook sull'energia- Il vertice annuale che riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri della NATO, si terrà a Vilnius, in Lituania. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario generale, Jens Stoltenberg. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali; Turismo internazionale dell'Italia- Quotazione di Green Oleo su Euronext Growth Milan- Riunione informale dei ministri dell'Energia- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:00 -- Formazione in campo doganale e commercio internazionale - appuntamento conclusivo del progetto "Doppia elica" in modalità online09:30 -- La presentazione del Rapporto ecomafia 2023 - le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia di Legambiente, si svolge presso la Sala della Regina. Interviene la vicepresidente della Camera, Anna Ascani10:30 -- Alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Quarta Corsia Dinamica della A4Milano-Brescia saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'AD di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi11:00 -- Alla Camera dei Deputati, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari, si svolge la presentazione della Relazione annuale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sullo Stato dei servizi e l'Attività svolta. Illustra la Relazione il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Mag. / Giu. 202311:00 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla politica spaziale e aerospaziale del governo11:00 -- La Presentazione si svolge all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Durante l'evento verrà diffuso il programma ufficiale della manifestazione che quest'anno si terrà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma facente funzioni, Salvatore Vitello15:00 -- Conferenza stampa di presentazione di DIRECT ADVISORY - primo servizio di consulenza finanziaria digitale di Intesa Sanpaolo e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Tra gli interventi, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo e Tommaso Corcos, AD Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. L'evento si svolge a Milano15:00 -- Presentazione dello studio realizzato da Eni insieme all’associazione Assarmatori. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Ricci, Direttore Generale Eni Energy Evolution, Mario Mattioli, Presidente Confitarma e Federazione del Mare, Stefano Messina, Presidente Assarmatori e Ugo Salerno, CEO RINA. L'evento si svolge presso la Sala Congressi Eni a Roma16:00 -- La conferenza stampa, organizzata in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare Innovazione, si terrà a Roma presso la Sala Stampa Montecitorio. Nell'occasione FlixBus annuncerà il lancio dei primi mezzi italiani dotati di pannelli solari. Verrà inoltre presentato il primo Bilancio Volontario della Sostenibilità19:00 -- L'evento sarà l'occasione per fare il punto sulla crescita del settore della logistica, sulle politiche del Sud, sulle nuove sfide ed opportunità per le imprese e per lo sviluppo del nostro Paese. Tra gli interventi, il Viceministro Rixi, il Presidente di ALIS e l'AD del Gruppo Grimaldi e Presidente International Chamber of Shipping20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore di Rai News, Paolo Petrecca- CDA: Preconsuntivo semestrale- L'Assemblea si svolge a Palazzo della Cancelleria, a Roma. Tra gli interventi, il Presidente Confagricoltura, i Ministri Urso, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani, Lollobrigida, Santanché e Salvini, il Vicepresidente del Senato, il Vicepresidente Fondazione Edison, i Presidenti Commissione Agricoltura Camera e Senato, i presidenti di Assolatte e Pastai Union Food e il Fondatore Aboca- Beige Book- Rapporto sulla stabilità finanziaria- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi09:00 -- Evento organizzato da RCS Academy con il Corriere della Sera e BCG, a Milano. Ci saranno delle tavole rotonde con i CEO di aziende leader di mercato su finanza innovativa, filiere sostenibili e AI e machine learning. Tra gli interventi, i CEO di Webuild, Prysmian, Mastercard, Banca Mediolanum, Fastweb, Sisal, Crédit Agricole Italia, iIlimity e illycaffè10:30 -- L'EY Tax Day si terrà presso The Westin Excelsior a Roma. L'incontro ha l'obiettivo di stimolare il confronto tra rappresentanti istituzionali, accademici e della business community, sulle principali tematiche fiscali di attualità. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze alla Camera, Marco Thione, Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza e Stefano Firpo, Direttore Generale Assonime10:30 -- Presso la Sala della Regina si svolge la presentazione del Rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2023". Interviene Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito11:00 -- La conferenza stampa si terrà presso il Centro Congressi Stella Polare, Fiera Milano. Verranno presentate le principali attività programmate per il periodo settembre/dicembre 2023 e indirizzate al reperimento di risorse umane e orientamento scolastico professionale, per contribuire a colmare il fabbisogno di personale dell'industria moda e accessorio12:00 -- Al Ministero della Cultura sarà presentato il Frecciarossa diretto Roma-Pompei, il nuovo servizio ferroviario nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato Italiane. Interverranno Luigi Ferraris (AD Gruppo FS), Massimo Osanna (Direttore generale Musei), Gabriel Zuchtriegel (Direttore Parco Archeologico Pompei) e i Ministri Gennaro Sangiuliano e Daniela Santanchè14:00 -- A Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Francesco Lo Voi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma14:30 -- Il Made in Italy Pre-Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, sarà in diretta streaming. Parteciperanno rappresentanti del mondo delle istituzioni nazionali e internazionali, top manager e esperti di economia e finanza. L'evento metterà a fuoco quali sono le prospettive del Made in Italy, dopo il boom registrato dall'ìexport nel 202216:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset17:00 -- L'evento, organizzato da Elmec 3D presso il Campus Tecnologico di Elmec Informatica a Brunello (VA), è dedicato alla manifattura additiva, con lo scopo di mostrare come la stampa 3D renda possibile raggiungere traguardi inavvicinabili con altre tecnologie17:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l’Ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Elbling20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario dell'Unione sindacale giornalisti Rai, Daniele Macheda- Asta BOT- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra il Managing Director dell'ESM (Meccanismo europeo di stabilità), Pierre Gramegna- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Riunione informale dei ministri degli Affari sociali- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE, incontrano il primo ministro giapponese Fumio Kishida al 29º vertice UE-Giappone che si svolge a Bruxelles- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Terzo Sherpa Meeting - Hampi - India08:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi10:30 -- La presentazione del 10° Rapporto Italian Maritime Economy di SRM si svolge a presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. Il Rapporto racconta gli ultimi dieci anni di fenomeni, trend e dinamiche che hanno caratterizzato il settore dei trasporti marittimi e della logistica13:30 -- A Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo17:00 -- Riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Presidente Mattarella al Quirinale. Il Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2023- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari alle h 18.00- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Spagna - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Austria - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Gandhinagar per il loro terzo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giorgetti- Irlanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico- Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche10:30 -- Seconda edizione del summit Economia del Mare, che vede protagoniste in contemporanea tre città e tre porti: Genova, Venezia e Palermo. Interverranno, tra gli altri, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo