Fenix Entertainment, Banca Profilo sospende rating per significativa incertezza

Banca Profilo

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -ha deciso disul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, a causa dell'. Questa, in particolare, è legata a: emissione dida 10 milioni di euro da parte di Negma , che è estremamente diluitiva e ha portato a un crollo del prezzo dell'azione;con dimissioni e rimpasto del management alla fine del 2022, inclusa l'uscita del fondatore e precedente CEO Di Pasquale, che ora si dedica allo sviluppo del business;per la comunità finanziaria.Gli analisti hanno, pianificando un aumento dela un CAGR 22-25 del 2% per raggiungere 38,5 milioni di euro, al di sotto del precedente CAGR 21-24 al 4% a 61,5 milioni di euro. Ciò porta a un EBITDA di 10,8 milioni di euro (rispetto ai precedenti 12,9 milioni di euro) nel 2023 o un margine del 30%. Viene previsto che l'cresca a un CAGR del 2% nel periodo 2022-2025 per raggiungere 10,5 milioni di euro odel 27%, al di sotto della stima precedente con un CAGR del 27% nel periodo 21-24, ma migliore della precedente previsione di margine EBITDA nel 2024 (23%).