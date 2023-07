Marcolin acquista il restante 49% della sua controllata in Messico

(Teleborsa) -, azienda tra i leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, ha. Il gruppo è presente sul mercato da 6 anni attraverso una joint venture. Come parte di una strategia corporate più ampia, volta a rafforzare la propria presenza in mercati chiave, ha ora acquisito il restante 49% delle quote della joint venture.Marcolin México, dalla propria sede di Città del Messico, "continuerà a sostenere da vicino gli stakeholder locali, rispondendo ancora più efficacemente e rapidamente alle esigenze dei propri clienti in un", si legge in una nota.La rete globale di Marcolin è composta da, in Europa (Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi Nordici, Spagna, Gran Bretagna), Russia, America (USA, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sydney), 1 joint venture (UAE) e distribuisce i propri prodotti in più di 125 paesi.