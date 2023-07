Mercati europei positivi nonostante dati Cina. A Milano spicca Fineco

Fineco

(Teleborsa) -, nonostante il sentiment sia segnato da una crescente incertezza sulle prospettive dell'economia globale dopo i dati deboli sull'inflazione cinese . Sempre sul fronte macroeconomico, a luglio è peggiorato il, risultando anche inferiore alle attese degli analisti.Nel weekend sono arrivate diverse dichiarazioni dai banchieri centrali dell'aera euro.(Francia) ha dichiarato che la fase di rialzo è vicina agli obiettivi ma che poi bisogna attendersi una fase di stabilità e non una rapida inversione;(Portogallo) ha detto che l'inflazione sarà ben al di sotto del 3% entro la fine di quest'anno;(Grecia) ha commentato che rialzi dei tassi dopo settembre sarebbero sorprendenti.Sonoa Piazza Affari, dove spicca il rialzo didopo che gli analisti dihanno confermato il giudizio "overweight" e posto il titolo nella categoria "positive catalyst watch" in vista dei risultati semestrali.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.924,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile ilche continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 73,55 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +168 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,32%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,59%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,68%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,60% a 27.944 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 29.980 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); leggermente negativo il(-0,25%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,88%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,63%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,93%. Buona performance per, che cresce dell'1,63%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Tra i(+2,93%),(+2,21%),(+2,21%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.