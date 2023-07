Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con gli occhi degli investitori restano puntati sulle banche centrali orientate a proseguire con una strategia aggressiva. A tal proposito gli investitori restano in attesa dei dati chiave negli USA, i prezzi al consumo, per capire le prossime mosse della Federal Reserve, dopo i numeri deludenti sull'inflazione cinese.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,44% a 33.884 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.403 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; come pure, leggermente negativo l'(-0,34%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,18%),(+0,84%) e(+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,96%),(-0,43%) e(-0,42%).Tra i(+2,49%),(+2,11%),(+1,82%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Al top tra i, si posizionano(+5,86%),(+4,28%),(+4,23%) e(+3,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,65%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.