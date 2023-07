OVS, acquistate oltre 270 mila azioni proprie

OVS

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 29 giugno e il 5 luglio 2023, complessivamente(pari allo 0,093% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,5329 euro, per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 18.696.161 azioni proprie pari al 6,4265% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 2,48 euro, con un calo dello 0,72%.