Plus500, ricavi ed EBITDA in crescita nel primo semestre

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha chiuso il(terminato il 30 giugno 2023) conpari a 368,5 milioni di dollari (+15% rispetto al secondo semestre 2022), di cui 346,2 milioni di trading income e 22,3 milioni di interest income. L'è stato di 174,1 milioni di dollari (+17%), mentre l'si è assestato al 47% (vs 46% precedente).Il gruppo ha acquisito 50.449nel primo semestre 2023 (secondo semestre 2022: 49.274). Lasi è assestata a 175.762 nel primo semestre 2023 (secondo semestre 2022: 177.946).Alla luce di questi risultati, il board rimane "" sulla performance del gruppo per l'anno fiscale 2023 e pertanto prevede che i ricavi e l'EBITDA di Plus500 per l'in corso saranno ""."Plus500 hanella prima metà del 2023, basandosi sullo slancio positivo raggiunto negli ultimi anni, sfruttando la nostra tecnologia proprietaria leader di mercato e beneficiando dei nostri flussi di entrate sempre più diversificati, dell'offerta di prodotti ampliata, delle profonde relazioni con i clienti e i driver di crescita strutturale nei nostri mercati di sbocco", ha commentato il"Abbiamo compiuto progressi significativi nell'ottimizzazione delle nostre opportunità di crescita neglie in, dove continuiamo a effettuare investimenti sostanziali per cogliere le opportunità future - ha aggiunto - All'inizio di quest'anno il gruppo ha ottenuto una licenza negli, dimostrando ulteriori progressi nella diversificazione della nostra presenza geografica in mercati ad alta crescita".