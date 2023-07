Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+1,67%), seduta effervescente per It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 6 punti.Intanto ilha guadagnato l'1,67%, dopo un inizio di giornata a 157.003,4.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,66%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,16%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,97%.