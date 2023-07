Societe Generale, Andrea Picchio nominato Head of Global Markets Sales per l'Italia

Societe Generale

(Teleborsa) -ha annunciato lacon effetto dal 28 agosto 2023. Nel suo nuovo ruolo, Picchio guiderà il team italiano di Global Markets con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le relazioni con la clientela lungo tutti i settori di attività del Global Markets.Il manager entra in Societe Generale dadove ricopriva il ruolo di Head Cross Asset Solutions e P&I per i clienti istituzionali italiani, con la responsabilità della forza vendita e della strategia su questo segmento di clientela per le attività di mercato. Nel corso della sua esperienza in Deutsche Bank, ha rivestito diverse posizioni di rilievo inclusa quella di responsabile Structured Finance per l'Italia e membro del comitato europeo P&I. Prima di entrare in Deutsche Bank nel 2004, ha iniziato la sua carriera nel team dedicato al mercato italiano dei Derivati di