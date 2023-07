Sostenibilità, Giorgetti: tema importante ma declinarlo "a tutto tondo"

(Teleborsa) -nel mondo occidentale. Ma siamo in un mercato globale e quindi anche le regolamentazioni dovrebbero essere simili da tutti le parti, per creare un mercato all'insegna della leale competizione".Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia,a Malpensa per un evento di Dhl Express con Sea, ricordando il suo prossimo viaggio inmentre altri hanno altri tipi di sensibilità e di priorità.che lottano per la sopravvivenza,- prosegue il Ministro - va approcciata nelle sue diverse dimensioni, ambientale, sociale ed economica. La sostenibilità ambientale è diventata un ritornello retorico e ideologico, anche a livello europeo.sotto l'aspetto della sostenibilitàe, in qualche modo,. "La sostenibilità ambientale non coniugata a quella economica e quindi sociale provoca nelle democrazie rappresentative una reazione, ed è quello che si è verificato anche recentemente in Olanda", ha aggiunto. Per Giorgetti,