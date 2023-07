Torna il mese dell'educazione finanziaria: la data e il programma

(Teleborsa) -torna il “Mese dell’educazione finanziaria": per la sesta edizione della manifestazione il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin)Il- composto da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti - invita aSul portale dedicato, a partire dal 12 luglio, saranno disponibili tutte le informazioni sul “Mese”, le linee guida con le modalità di adesione e il modulo per presentare le proprie iniziative.L’edizione 2023 ssia online che in presenza, attraverso diverse modalità: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.Confermati anche quest’anno tre importanti appuntamenti nell’ambito della manifestazione:“Con il Mese chiamiamo tutti a contribuire all’educazione finanziaria nel nostro paese,” sottolineadirettrice del Comitato Edufin. “Le conoscenze finanziarie sono diventate ancora più importanti, sono una bussola per orientarci in un mondo sempre più complesso. Per questo sono essenziali a scuola e invitiamo tutti a fare iniziative in particolare per i giovani, a partire dai giovanissimi”.