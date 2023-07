TrenDevice, EnVent taglia target price e conferma Outperform

TrenDevice

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha abbassato aper azione (da 1,11 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è del 114%.NegliilTrenDevice ha registrato una perdita del 69%, a partire da agosto 2022, quando il prezzo delle azioni era appena sotto 1 euro per azione, per raggiungere una nuova fase nel range di 0,3-0,5 euro per azione dall'inizio del 2023. Nello stesso periodo, l'indice Italia Growth è rimasto pressoché piatto.Considerando nelle stime i dati 2022 e i KPI del primo trimestre 2023 e, data l'uscita dal canale dei marketplace esteri avvenuta a maggio 2022, EnVent haper le vendite 2023-24 di circa il 15% annuo. Dopo alcuni aggiustamenti su costi, spese in conto capitale e capitale circolante, prevede che l'aumento delle vendite dirette si tradurrà in una maggiore redditività.Ora l'aspettativa è diper 22,3 milioni di euro,per 1,7 milioni di euro edi 0,8 milioni di euro nel 2023, e un andamento nel 2024 a ricavi per 24,8 milioni di euro, EBITDA per 1,8 milioni di euro e perdita di 0,9 milioni di euro.