UniCredit e SACE supportano la crescita sostenibile di Casalasco Società Agricola SPA

UniCredit

(Teleborsa) -azienda leader nella produzione e trasformazione delda industria, ha ricevuto daun finanziamento di tredici milioni di euro, assistito da garanziadi. Il, che ha una durata di sei anni, verrà utilizzato per sostenere la filiera, gli investimenti destinati alla crescita sostenibile e per incrementare programmi di formazione destinati ai dipendenti sui temi ESG.Si tratta di unil nuovo ESG Linked Loan di UniCredit, destinato alle aziende che si impegnano a migliorare il proprio profilo sociale.Casalasco, nato nel 1977 come cooperativa con lo scopo di aggregare ledel territorio, rappresenta oggi la più importante filiera del pomodoro da industria in Italia, e tra i primi 10 operatori del settore a livello mondiale. Con oltre, 5 stabilimenti produttivi e unprevisto per il 2023 di oltre 600 mio euro in crescita di oltre il 20%, esporta oltre il 70% delle sue produzioni in più di 60 Paesi al mondo grazie ad una consolidata relazione di co-packing con le principali multinazionali del food, oltre che su due rinomati marchi di proprietà, come Pomì e De Rica.“Il nostro gruppo ha sempre dimostrato una forte sensibilità verso questi aspetti –afferma, CEO di Casalasco – e questo nuovo finanziamento in partnership con UniCredit e SACE andrà ad accelerare ulteriormente tutte le attività di formazione e sensibilizzazione del nostro personale in ambito ESG.”“Questo finanziamento ESG Linked erogato in sinergia con SACE consolida la nostra partnership con Casalasco - ha aggiunto, Regional Manager Lombardia di UniCredit, e conferma il nostro supporto a questa eccellenza italiana dell’agroalimentare che persegue competitività, eccellenza e sostenibilità dei fattori produttivi e sociali dell’intera filiera”."Essere al fianco delle imprese italiane che investono in sostenibilità e sui criteri ESG è la nostra missione,in linea con gli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025 - ha dichiarato, Regional Director Nord Ovest di SACE –. Per questo noi di SACE siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno al fianco di Casalasco, tra i maggiori Gruppi in Italia e in Europa specializzati nel settore agroindustriale del pomodoro, che abbiamo già affiancato con operazioni a supporto della sostenibilità dell’intera filiera produttiva e, oggi, nei suoi investimenti in formazione e sicurezza”.