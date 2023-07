Acea, Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Acea

(Teleborsa) - Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) dia “EE+”1 dal precedente “EE” con Outlook “Positivo”. Il primo Corporate SER assegnato alla Società risale al 2019. La Società è una costituente dello SE Mid Italian Index e dello SE European Multi-Utilities Index."Allineamento alle indicazioni internazionali ed integrazione all’attività industriale appaiono due costanti nelle strategie di Sostenibilità adottate da Acea" - si legge nella nota -. "Attraverso una adeguata programmazione di lungo periodo si registranoin vari ambiti giudicati centrali nel processo di transizione verso una economia a impatto zero. Si osservano, nel biennio, implementazioni nel quadro degli obbiettivi del Governo italiano finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli obbiettivi del perimetro ESG (Environmental, Social and Governance) sono adeguati"."La rendicontazione extra-finanziaria è in linea con le migliori pratiche del settore. Oltre alle azioni in ambito ambientale, vengono implementate le altre tematiche di Sostenibilità e quelle inerenti alla governance della Sostenibilità"."La visione di lungo periodo è positiva", conclude la nota.