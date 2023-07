ALA, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+12%) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando ilsul titolo a "".Dopo risultati 2022 migliori del previsto, gli analisti prevedono unagrazie: al contratto jumbo di(50 milioni di fatturato annuo aggiuntivo entro il 2025-26); alla ripresa del mercato aerospaziale civile in corso; all' acquisizione della spagnola SCP Sintersa che migliora il profilo di rischio del gruppo e offre opportunità di cross selling.Nel periodo 2022-26, Equitavendite in aumento a un CAGR del 14%, EBITDA del 15% ed EPS Adjusted del 17%, senza includere le sinergie di cross-selling.