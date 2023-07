Auto, Urso: ci sono tutti i presupposti per accordo di transizione con Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha dichiarato che "ci sono tutti i presupposti per l'accordo di transizione con, l'amministratore delegato ha condiviso i punti di governo". L'incontro conal ministero è "andato meglio delle aspettative" con l'impegno per l'obiettivo di produrre in Italia un milione di auto, ha affermato il ministro a SkyTg24 Economia. "L'intenzione manifestata dall'a.d. è quella di indirizzare ildell'azienda su prospettive in Italia verso un obiettivo crescita della produzione", ha aggiunto, sottolineando come "l'Italia non possa rinunciare all'ma debba investire di più e meglio per competere".Dopo l’incontro di ieri con Tavares, il ministro – "in vista della finalizzazione dell’accordo di transizione tra il Governo e l’azienda", si legge in una nota del Ministero – ha convocato al Mimit idove sono presenti gli stabilimenti Stellantis, i segretarie deidi Cgil, Cisl, Uil e Ugl e l'Anfia.In particolare, ilsarà il turno dei segretari confederali e dei metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl mentre ilsaranno ricevuti i presidenti delle Regioni sede degli stabilimenti Stellantis. Per ilè stato invece fissato l'incontro con Anfia, l'Associazione nazionale della filiera italiana dell'automotive