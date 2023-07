Bank of America paga 250 milioni di dollari per addebito illegale di commissioni

Bank of America

(Teleborsa) - Il(CFPB) ha ordinato adi pagare più di 100 milioni di dollari ai clienti per aver sistematicamente raddoppiato le commissioni imposte ai clienti con fondi insufficienti sul proprio conto, trattenendo i premi esplicitamente promessi ai clienti delle carte di credito, e appropriandosi indebitamente di informazioni personali sensibili per aprire conti senza che il cliente ne sia a conoscenza o autorizzato.Anche l'y (OCC) ha scoperto che il double dipping sulle commissioni della banca era illegale. Bank of America pagherà un totale di 90 milioni di dollari di sanzioni al CFPB e 60 milioni di dollari di sanzioni all'OCC."Bank of America ha ingiustamente trattenuto i premi della carta di credito, ha raddoppiato le commissioni e ha aperto conti senza consenso - ha affermato il direttore del CFPB, Rohit Chopra -. Il CFPB porrà fine a queste pratiche in tutto il sistema bancario".