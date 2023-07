Debole la Borsa di Tokyo. Positivo il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta sui livelli della vigilia, mentre si muovono in cauto rialzo le altre principali piazze asiatiche che seguono i guadagni messi a segno da Wall Street.Sui mercati continua a pesare la prospettiva di nuovi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, rilanciata la vigilia da alcuni funzionari Fed che sarà pubblicato domani, mercoledì 12 luglio e, che influenzerà le scelte della Fed nella riunione di politica monetaria di fine mese. Sempre domani la banca centrale americana pubblicherà il, il rapporto che contiene le sue previsioni sull’economia americana. Infine giovedì si aprirà la, che venerdì 14 vedrà protagoniste Jp Morgan, Wells Fargo e Citigroup.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a +0,19% mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.986 punti.Sale(+1,25%); sulla stessa tendenza, positivo(+1,26%).Poco sopra la parità(+0,68%); come pure, buona la prestazione di(+1,16%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,19% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,46%, mentre il rendimento delè pari 2,67%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1%; preced. 5,5%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,7%).