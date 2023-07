Destination Italia, Integrae SIM riavvia copertura con Buy e TP a 2,9 euro

Destination Italia

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, dopo l'efficacia della fusione per incorporazione di Portale Sardegna nella stessa Destination Italia. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 171%), mentre ilsul titolo è "".Ora gli analisti stimano un2023 pari a 62 milioni di euro e unpari a 1,15 milioni di euro, corrispondente a unadel 1,9%. Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 180 milioni di euro (CAGR 22-27 del 45%) nel 2027, con EBITDA pari a 10,15 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 5,6%), in crescita rispetto a -1,20 milioni di euro del 2022 pre-fusione (corrispondente a un EBITDA margin del -4,3%).A livello patrimoniale, invece, Integrae SIM ha aggiornato le stime di equity, in ragione del disavanzo da concambio generatosi a seguito della fusione. Per quanto riguarda la, stima per il 2023 una NFP pari a 5,45 milioni di euro di debito.