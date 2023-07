Green Oleo da oggi su Euronext Growth Milan

Green Oleo

(Teleborsa) -debutta oggi su Euronext Growth Milan. Fondata nel 2012, èda fonti rinnovabili. La società è specializzata nella fornitura di un’ampia gamma di acidi grassi, glicerine e derivati. Le materie prime utilizzate sono by-product dell’industria alimentare e provengono dal territorio: una filiera cortissima a elevata sostenibilità, all’insegna dell’economia circolare.Green Oleo rappresenta la, sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentaduesima quotazione del 2023 su Euronext,su Euronext Growth Milan.In fase diGreen Oleo ha raccolto 5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 5,5 milioni di euro."Green Oleo è una azienda con 100 anni di storia, che valorizza le tecnologie e i processi dell’oleochimica da fonti rinnovabili su scala mondiale, derivanti dalla filiera della carne e degli oli vegetali. Il mercato globale dell’oleochimica, è previsto in forte crescita, CAGR 2021- 30 del +7,5%, passando da 28,9 miliardi di dollari a 55,3 miliardi di dollari, in particolare, nell’offerta di prodotti realizzati per la cura della persona e nella cosmetica di alta gamma" - commenta-. Green Oleo è, infatti, uno dei pochi player sul mercato in grado di utilizzare i derivati dell’olio d’oliva, che sono i più richiesti per tali applicazioni. La nostra società, quindi, pone una forte, nello sviluppo dell’economia circolare e della chimica verde. Risultati che sono stati riconosciuti e concretizzati dall’attribuzione di 10 certificazioni in ambito di sostenibilità e qualità., ma anche di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva mediante acquisizioni"., ha aggiunto: “La scelta della Green Oleo di quotarsi su Euronext Growth Milan è stata dettata dal desiderio e dalla. La nostra è una operazione a valenza industriale ma che vuole lanciare anche una sfida culturale: superare il significato di by-product come sottoprodotto e cominciare a guardarlo come una vera e propria materia prima. Un’azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Ma”.