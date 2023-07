Italia nella morsa del caldo: massima allerta in 8 città

(Teleborsa) - Il caldo africano che potrebbe prolungarsi in varie parti della Penisola per sette giorni ha fatto scattare ieri i primi due bollini rossi nelle città di Roma e Rieti. Da oggi è, invece, prevista lache scenderanno a 7 mercoledì 12 luglio, come indicato dal bollettino del ministero della Salute, che monitora le ondate di calore. Anche questa estate dunque l'Italia è alle prese con le alte temperature – che in alcune aree potrebbero superare i 40 gradi – come è già successo lo scorso anno, quando il nostro – secondo uno– è stato ilseguito da(11.324) e(8.173).Ieri sono statele città più colpite dal caldo, conche certifica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive. Allerta che due città che mantengono per tre giorni consecutivi. Da oggi alle due città del Lazio si aggiungono col bollino rosso anchementre mercoledì saranno 7: Roma, Rieti, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Bologna. E in base alle previsioni, il clima rovente non darà tregua per questa settimana.Secondodurerà almeno per altri 7 giorni l'ondata di caldo africano con temperature massime ben oltre i 40 gradi e nuovi possibili record. "Nei prossimi giorni – rilevasono previsti picchi di temperatura fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 al Centro, e addirittura fin sopra i 42 sulle due Isole Maggiori". La giornata più calda, aggiunge, potrebbe essere domani quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45 gradi, se non oltre. Sanò ricorda che il; si rischia di battere un valore ritenuto quasi inarrivabile solo fino a pochi anni fa.Non andrà meglio neanche nelle, evidenzia Sanò, poiché(afa) e valori che non scenderanno al di sotto dei 22-23 gradi su gran parte del Paese.l'ingresso di correnti d'aria più instabili in quota pilotate da una depressione centrata sulle isole britanniche potrebbe fungere da innesco per lo scoppio di qualche forte temporale specie sulla Lombardia e poi sul Triveneto.