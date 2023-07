L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata venerdì scorso (+0,51%)

Indice delle società High Tech italiane

Esprinet

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 158.275,7, in crescita dello 0,51% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,34% a 880,72.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,63%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,16%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,07% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,84%.