Lavoro, INAPP: in micro imprese e Pmi lavoratori "anziani e poco formati"

(Teleborsa) -, contro il 94,1% delle grandi aziende. I corsi sono principalmente legati all'aggiornamento normativo o comunque previsto da obblighi di legge (84,5%), mentre i corsi su specifiche tecniche e tecnologie di produzione/servizio riguardano solo il 32,5% delle imprese. Spesso le aziende coinvolgono nei corsi solo una parte del personale trascurando i lavoratori poco qualificati, che avrebbero invece maggiormente bisogno di aggiornamento e sviluppo delle competenze. Nel frattempo, l'indice di dipendenza degli anziani, ovvero il rapporto tra la popolazione di almeno 65 anni e la popolazione in eta' lavorativa (15-64 anni) resta in Italia tra i più alti in Europa (37%).E' la fotografia scattata dall' ultimo numero di SINAPPSI, la rivista scientifica(Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), che presenta i dati dell'indagine Indaco Imprese, la rilevazione campionaria svolta dall'istituto che ha coinvolto oltre 20mila aziende.Dunque, per buona parte delle PMI:Sembra, infatti, che le piccole imprese non abbiano piena consapevolezza dei vantaggi prodotti da un investimento regolare e sistematico nello sviluppo delle competenze e considerino la formazione come un adempimento necessario o come via per acquisire qualifiche specifiche che servono per legge. Il ritardo - spiega l'articolo - è da collegare soprattutto alla scarsa capacità delle piccole imprese di far fronte alle sfide della digitalizzazione e dell'innovazione e di offrire opportunita' di sviluppo delle competenze dei propri dipendenti, oltre alla scarsa disponibilità a livello territoriale di corsi adeguati alle esigenze di lavoratori e imprese.a fronte di un obiettivo posto a livello europeo del 15%, che resta ancora lontano dal realizzarsi. La partecipazione alla formazione è molto bassa anche a causa della grave carenza di offerta di corsi di formazione a livello territoriale,