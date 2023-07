Mediobanca e Cetif, prima iniziativa italiana di tokenizzazione quote di un fondo

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Gruppo, in collaborazione con Cetif Advisory e il supporto del partenariato composto da Reply e Linklaters, ha lanciato laIl progetto è sviluppato all'interno della, un contesto dove intermediari vigilati e operatori fintech possono testare iniziative tecnologicamente innovative, in costante dialogo con le Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB). L'iniziativa,, ha visto il coinvolgimento della capogruppo Mediobanca nell'attività di coordinamento, Mediobanca SGR come gestore del fondo e CheBanca! come collocatore dello stesso.Il progetto - spiega una nota - si basa su un processo di affiancamento (mirroring) della tokenizzazione ai processi tradizionali grazie a un'interfaccia user friendly della piattaforma Lionity a supporto della gestione di ogni fase del processo, dalla sottoscrizione e emissione delle quote tokenizzate di un fondo comune di investimento fino all'eventuale rimborso. Gli investitori beneficeranno inoltre di unatotalmente integrata nell'Area Clienti CheBanca!."Il nostro obiettivo è quello di esplorare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia per proporre al mercato prodotti digitali che sappiano coniugare potenziale di mercato, efficienza operativa e completo allineamento alle normative di settore", ha commentatodi Mediobanca.