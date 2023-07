Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Moncler

ERG

Banca MPS

Interpump

Recordati

Saipem

Buzzi Unicem

Sanlorenzo

Zignago Vetro

Safilo

Seco

Luve

Juventus

Saras

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, improntate alla cautela, in attesa deie dei verbali BCE di giovedì. Attenzione anche allain avvio venerdì, che vede protagoniste le big bancarie americane.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,1. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,57%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,26 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +175 punti base, con un deciso aumento di 16 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,37%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%, resta vicino alla parità(-0,12%), eavanza dello 0,95%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,47%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.055 punti.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,74%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,11%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,93%.Buona performance per, che cresce dell'1,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.del FTSE MidCap,(+2,43%),(+2,20%),(+2,02%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.scende dell'1,60%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.