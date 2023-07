PNRR, ok della Cabina di Regia a modifiche per la quarta rata

(Teleborsa) - Via libera dellasula 10 modifiche condivise con la Commissione europea su 27 obiettivi. La notizia è stata diffusa da Palazzo Chigi al termine della riunione, sottolineando che da oggi può partire ildella quarta rata, il cui importo ammonta a. Le modifiche approvate oggi alla quarta rata ci consentono "di mantenere fede al percorso stabilito", e "ci consentirà di chiedere la quarta rata nei prossimi giorni", ha spiegato il ministro degli Affari europei, il Sud le Politiche di coesione e il Pnrr,, in una conferenza stampa."Questo percorso" di revisione dei target "porterà alla richiesta dell'intera quarta rata, non immaginando un", ha aggiunto. “Rispetteremo la data didel 31 agosto per modifiche e revisione, sui ritardi vorrei critiche nel merito dall'opposizione. La convocazione d'urgenza della riunione è una fake news”. “Andrò in Parlamento il 18 per la, e penso di essere andato in Parlamento un numero di volte non paragonabile rispetto a quanto accaduto nei due anni precedenti. Il tema dei ritardi è particolare: non ho ancora ascoltato un riferimento preciso a unimputabile a noi che sia oggettivo”, ha ribadito Raffaele Fitto."Chiaramente se ladel PNRR fosse entrata prima, sarebbe stato meglio. Stiamo gestendo però la situazione confidando che quanto prima questa benedetta terza rata venga finalmente somministrata", ha dichiarato il ministro dell'Economia,, in conferenza stampa. "Quello che auspico è, chiaramente, che questearrivino, se non arrivano, al momento siamo in grado di gestire la", aggiunge il ministro.Ancora molto critica l'opposizione. "La presidente Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del PNRR e perché rischia di slittare anche la quarta – ha dichiarato la segretaria del Pd,–. Si ricordi che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa è certa: non possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perché il governo passa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro".“ll fatto che non si sia ancora visto un euro della terza rata del PNRR, e che anche la quarta rischia di slittare, è molto preoccupante per il Paese”, ha scritto invece su Twitter, deputato di Azione-Italia Viva.