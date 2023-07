Scuola, competenze digitali sempre più centrali: la ricerca della Fondazione Vodafone

(Teleborsa) - In che modo i genitori in Europa percepiscono l’insegnamento e l’educazione dei bambini e ragazzi a fronte delle nuove esigenze sociali e tecnologiche? E' laalla qualela nuova ricerca presentata da- che ha coinvolto i genitori di 10 Paesi europei:ridurre le disparità tra i Paesi. Il report evidenzia le preoccupazioni sulla qualità degli strumenti digitali presenti nelle scuole e la necessità di dare un miglior supporto agli insegnanti attraversoLa ricerca, condotta daha coinvolto, e ha rilevato che i genitori sono ottimisti sul potenziale della tecnologia digitale nell'istruzione ma ritengono sia necessaria un'azione per garantire risorse e infrastrutture adeguate per migliorareconfermano quantodal precedente rapporto della Fondazione Vodafone “– realizzato nell'ottobre 2022 - che aveva coinvolto 3.000 insegnanti in 11 paesi europei. Il rapporto aveva rilevato infatti che il digitale rappresenta la competenza del futuro e la scuola il luogo naturale per formare i cittadini digitali del futuro.e ha bisogno di aumentare l'alfabetizzazione digitale dei giovani se vuole raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale. Come genitore, capisco perché i genitori sostengano gli insegnanti nei loro sforzi per definire degli standard europei per l'insegnamento delle competenze digitali, e trovo allarmante che la qualità degli strumenti digitali per gli studenti differisca ampiamente tra scuole, città, regioni e Paesi. Il programmadella Fondazione Vodafone (che ha già raggiunto oltre 7,8 milioni di studenti e insegnanti in Europa, fornendo risorse educative all'avanguardia per rendere il sistema più equo, innovativo e resiliente in modo da consentire ai giovani di plasmare attivamente il mondo digitale che li circonda) dimostra che i giovani possono crescere grazie alle competenze digitali, motivo per cui l'Europa deve agire ora per dare pari opportunità agli studenti", ha sottolineatoVodafone Foundation Trustee e Chief External & Corporate Affairs Officer del Gruppo Vodafone.Nel dettaglio,L'85% dei genitori intervistati ritiene che le prospettive di carriera dei propri figli dipendano fortemente dalle competenze digitali, ma solo tre quarti (78%) hanno riferito che i bambini possono accedere a strumenti digitali come computer portatili, tablet e lavagne digitali per l'apprendimento a scuola; L'accesso agli strumenti digitali nelle scuole varia notevolmente tra i paesi europei. Gli studenti britannici, olandesi e portoghesi godono dei tassi di accesso più elevati, pari all'87%-88%. Questo dato scende a circa il 70% per gli studenti ungheresi, italiani e greci; In totale, poco più della metà delle scuole offre didattica online e solo il 59% di esse fornisce ai propri alunni un dispositivo per accedere all'istruzione online da casa. In Italia e Portogallo, solo 2 studenti su 5 hanno accesso all'istruzione online fornita dalle loro scuole; Quasi tre quarti dei genitori (73%) ha affermato che sarebbe a favore di standard europei per l'insegnamento delle competenze digitali e l'85% ha anche affermato che l'alfabetizzazione digitale dovrebbe essere un obiettivo chiave dell'apprendimento a scuola.la maggior parte dei genitori (81%) ritiene che le competenze digitali siano molto importanti per il futuro dei propri figli, e ritengono importante l’utilizzo della tecnologia digitale in classe. Nel complesso, i genitori vedono più potenzialità che rischi nell'uso delle tecnologie digitali in classe; una forte maggioranza dei genitori (84%) sostiene l'idea che l'alfabetizzazione digitale debba essere un obiettivo di apprendimento chiave nelle scuole. Il 69% è favorevole a standard uniformi in tutta Europa per l'uso delle tecnologie digitali; la maggior parte dei genitori (89%) ritiene che la scuola sia responsabile delle competenze più importanti, tra cui quelle digitali; gran parte dei genitori (59%) è preoccupata che i propri figli siano esposti alla disinformazione. Per questo motivo, molti (37%) auspicano che nelle scuole vengano invitati esperti esterni per educare i bambini e che gli insegnanti abbiano uno sviluppo professionale continuo per affrontare il problema (21%).Il report della Fondazione Vodafone sostiene l’European Year of Skills - l'Anno europeo delle competenze -