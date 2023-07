TIM sceglie la piattaforma ‘Jooice’ di Webidoo per accelerare la digital transformation delle PMI

Tim

(Teleborsa) -annunciano laper la commercializzazione di, lo strumento che consente alle piccole e medie imprese ed ai professionisti di gestire tutte le proprie attività diin una sola piattaforma. TIM e Webidoo, con questo accordo, intendono accelerare ladi un grande bacino di aziende italiane grazie a Jooice, un sistema protetto da doppio brevetto che utilizza l'intelligenza artificiale per garantire l'accesso a tutti gli strumenti di digital marketing in un solo hub, selezionando quelli più adatti in base agli obiettivi di ogni singola impresa e offrendoli in una versione user friendly che può essere gestita anche da non esperti.Jooice sarà distribuito attraverso la rete vendita di Tim e disponibile sul sito Tim Business, arricchendo così l'offerta dedicata al mercato. Ipotranno disporre, con un'unica piattaforma, di tutti i servizi di digital marketing utili ad accrescere il valore della propria attività in modo semplice e a un prezzo competitivo.Lafornisce alle PMI un accesso rapido ai canali dipiù avanzati, aiutandole a integrare tutti i benefici dell'innovazione tecnologica, oltre ad assicurare a tutte le aziende uno strumento versatile e scalabile, in base alla dimensione del business - grande, medio, o piccolo - semplificando i tempi e le modalità didella propriaper raggiungere i propri obiettivi, si legge nella nota stampa.Webidoo, azienda specializzata nelladella digital transformation, dal 2021 è società partecipata da Tim Ventures - il Corporate Venture Capital di Tim - che fornisce supporto finanziario alla crescita di startup innovative, in linea con il nuovo modello di Open Innovation, a sostegno di queste realtà con il loro inserimento nei piani industriali e commerciali del Gruppo."Siamo orgogliosi di mettere Jooice a disposizione di Tim per supportare i clienti nel loro percorso di evoluzione. La piattaforma, interamente sviluppata dal nostro team di R&D, si è subito distinta per le sue caratteristiche e partnership come questa ci confermano quanto la sua spinta innovativa e la sua unicità siano apprezzate. Abbiamo intercettato un bisogno reale di PMI, small business e non solo, che cercavano soluzioni all'avanguardia ma anche semplici e accessibili e gli abbiamo dato forma. Insieme a Tim abbiamo la straordinaria occasione di contribuire concretamente alla digitalizzazione di una vastissima platea di aziende in Italia e l'accordo che abbiamo siglato è lo strumento migliore con cui realizzare questo obiettivo", commenta, CEO di Webidoo.