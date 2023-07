Tonica Wall Street. Attesa per dato inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,62%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 4.410 punti. Pressoché invariato il(+0,06%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,14%).Sul mercato continua a pesare la prospettiva di nuovi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, rilanciato la vigilia da alcuni funzionari Fed In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,39%),(+0,81%) e(+0,76%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,92%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+2,78%),(+2,50%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Tra i(+7,75%),(+6,44%),(+5,60%) e(+4,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,78%.scende del 2,72%.Calo deciso per, che segna un -2,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,51 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,3%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -1,9%).