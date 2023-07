A Wall Street si scatenano gli acquisti. Inflazione sotto attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo il dato sull'inflazione risultato migliore delle attese degli analisti e con gli investitori che scommettono che il rialzo dei tassi di 25 punti base, ormai dato per scontato a luglio, sia l'ultimo del ciclo per la Federal Reserve.Il dato sui prezzi al consumo di giugno, ha rafforzato le attese di politiche monetarie meno restrittive da parte della banca centrale americana. In serata, poi, arriveranno anche le indicazioni del Beige Book della Fed, altro elemento chiave della seduta.Nel frattempo, si guarda già all'inizio della stagione delle trimestrali, che entrerà nel vivo venerdì con le grandi banche americane.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,74%, a 34.514 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.474 punti. Positivo il(+1,05%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,94%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,24%),(+1,21%) e(+1,19%).del Dow Jones,(+4,87%),(+3,93%),(+2,62%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Al top tra i, si posizionano(+10,02%),(+5,20%),(+4,43%) e(+3,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,75%.